Pescara, arriva l’addio di Pillon: «Me ne vado». Trovato il sostituto

Una sconfitta troppo amara per Bepi Pillon: un episodio ha deciso una stagione intera. Il Pescara cambia allenatore: ecco il sostituto

Il Pescara è stato beffato da un rigore nei 180 minuti decisivi per la sfida playoff contro il Verona. Basta così per buttare giù una stagione costruita ad arte da Bepi Pillon, allenatore del delfino: «Un solo episodio ha determinato il corso degli eventi…».

Una delusione troppo grande per l’allenatore che ieri, in conferenza stampa, ha annunciato anche l’addio agli abruzzesi: «Questa è una conferenza di addio, credo che la società debba ricominciare con un nuovo allenatore perché è giusto così. Mi dispiace molto per non essere riusciti a coronare un sogno». Per la prossima stagione, la panchina sarà di Luciano Zauri, tecnico dei baby biancazzurri: l’ufficialità è attesa nei prossimi giorni.