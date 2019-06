Pescara, Sebastiani: «Abbiamo provato a prendere Ciofani»

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato del mercato del suo club: le parole del numero uno

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato ai microfoni di Rete8.it. Queste le sue parole sul mercato.

CIOFANI – «Abbiamo provato a prenderlo a gennaio, ma non è stato possibile. Se era incedibile in A, penso che lo sarà a maggior ragione in Serie B».

TUMMINIELLO – «È un giovane di grande prospettiva a cui guardiamo con attenzione».

BRUGMAN – «Ha tanti estimatori, anche in Serie A. Se vorrà restare a Pescara saremo i primi ad esserne felici».