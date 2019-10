Pescara, lezione esemplare al tifoso razzista – FOTO

Grandissima lezione di civiltà del Pescara che con un post sui social bandisce il proprio tifoso razzista – FOTO

In questi ultimi mesi si è tanto parlato del fenomeno razzismo negli stadi italiani. Tante società hanno adottato misure esemplari per emarginare i tifosi che si sono macchiati di questo reato. L’ultimo, in ordine cronologico, è stato il Pescara.

Un fan del Delfino aveva attaccato la società, criticandola per la ‘troppa’ attenzione data all’argomento. Il club abruzzese ha reagito con un tweet che non lascia spazio a interpretazioni: «Facciamo noi? Bene, signore e signori Andrea non è più un nostro tifoso!»