Piatek, occasione contro la Spal: ora può riprendersi il Milan

Contro la Spal, Piatek avrà un’altra occasione. Pioli potrebbe puntare su di lui, dandogli una chance importante per riconquistare il Milan

Due gare di Pioli, due panchine per Piatek. Il polacco non è sceso in campo dal 1′ contro Lecce e Roma, ma adesso, contro la Spal, ha un’occasione che non può sprecare. Come spiega La Gazzetta dello Sport, Pioli ha deciso di cambiare e vuole dargli una chance importante che l’attaccante dovrà gestire bene.

Nonostante Leao abbia dimostrato buoni spunti, non ha ancora la concretezza che serve a questo Milan. Ecco allora perché, contro gli estensi, il tecnico punterà sul polacco, che deve provare a dare continuità al suo rendimento.