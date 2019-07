Cristian Piccini, terzino del Valencia e dell’Italia, ha parlato di un possibile futuro alla Juventus. Ecco le sue parole

Cristian Piccini, terzino del Valencia e della nazionale italiana, è intervenuto a Plaza Deportiva per parlare del suo futuro e sull’interesse della Juventus. Ecco le sue dichiarazioni.

FUTURO ALLA JUVE – «No, onestamente non ho ricevuto alcun contatto. Sono felice qui e mi piace stare a Valencia e mi piace la città. In questo momento non cambio la Juventus per il Valencia».