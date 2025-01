Picerno Trapani: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Donato Curcio andrà in scena la sfida di Serie C Picerno Trapani: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Donato Curcio di Picerno si giocherà la gara valevole per la 21ª giornata di Serie C tra Picerno Trapani. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Manetta, Allegretto, Guerra; De Ciancio, Franco; Energe, Petito, Esposito; Bernardotto. All. Tomei.

TRAPANI (3-5-2): Seculin; Celiento, Malomo, Silvestri; Ciotti, Hraiech, Toscano, Carriero, Benedetti; Lescano, Fall. All. Capuano.

Orario e dove vederla in tv

Picerno Trapani si gioca alle ore 15:00 di lunedì 6 gennaio per la ventunesima giornata di campionato di Serie C. Verrà trasmessa in esclusiva Sky su Sky Sport. Per vedere la partita in streaming, sarà possibile per i clienti su Sky su Sky GO e per i clienti NOW TV.