Pinamonti: «Pronto ad affrontare il mio primo Mondiale»

L’attaccante del Frosinone parla in avvicinamento al Mondiale Under 20. Le parole di Andrea Pinamonti

Andrea Pinamonti, attaccante dell’Inter in prestito al Frosinone, ha parlato in avvicinamento al Mondiale Under 20 che si terrà tra qualche giorno in Polonia.

Le sue parole a Sky Sport: «Ho la fortuna di essere tra i convocati per questo Mondiale Under 20 e sono contentissimo. Ci stiamo preparando al meglio per essere protagonisti e non partecipare da comparse. E’ il primo mondiale per me, anche se avrei voluto farlo anche due anni fa con i ’97 , quando per l’infortunio non sono potuto andare. Adesso sono contento, sperando che ci saranno anche altre occasioni».