Pioli: «Al Milan mi sento giusto, c’è grande sintonia»

Stefano Pioli ha rilasciato un’intervista all’allegato di Gazzetta, tanti gli argomenti ora che il Milan è tornato protagonista.

NORMAL ONE- «Mi fa piacere. Se per ‘normale’ si intende uno che ha voglia di crescere e migliorarsi sempre, allora lo sono. Merito tutto quello che ho, perché ci metto tanta passione. Ma ‘normale’ non vuol dire che mi vada bene tutto e che abbia poco carattere e personalità. Nel calcio troppo spesso si confondono l’educazione e il rispetto con la mancanza di carattere e di carisma. Io mi arrabbio spesso, anche se al Milan adesso un po’ di meno».

SU IBRA- «La squadra è consapevole delle proprie qualità e ormai ha ben chiari i concetti di gioco. Detto ciò, sappiamo quanto Zlatan sia stato importante per la crescita del gruppo e quanto importante sia la sua presenza in campo. Ma abbiamo altre caratteristiche da sfruttare quando non è con noi».