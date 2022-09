Mister Stefano Pioli ha voluto mandare un augurio a Ferreri Caputi, pronta a debuttare in Serie A in Sassuolo Salernitana

LE PAROLE – «Serve grande rispetto con gli arbitri. L’introduzione della tecnologia credo possa permettere agli arbitri di scendere in campo più sereni. Possono sbagliare come sbagliamo noi, ma la tecnologia li può aiutare. In bocca al lupo per l’esordio. Non è facile arbitrare».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI