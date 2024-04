Pioli Milan, l’Europa per la conferma ma spunta un’anomalia

Stefano Pioli ha un solo modo per tenersi il Milan, ovvero arrivare fino in fondo in Europa League ma spunta un’anomalia

La società pensa di andare avanti con lui, ma non si è mai accennato, almeno pubblicamente, a un prolungamento dell’accordo, attualmente fissato fino a giugno 2025. Dunque, Pioli se fosse confermato, inizierebbe la nuova annata col contratto in scadenza. Un’anomalia in Italia, soprattutto nei club importanti, un aspetto non così primario per una proprietà statunitense abituata ad agire e a pensare in maniera differente. Lo scrive Tuttosport.