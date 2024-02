Pioli Milan: i numeri condannano o assolvono il tecnico?

Il futuro del tecnico rossonero è ancora tutto da scrivere e la risposta sarà rimandata a fine stagione. Ecco cosa dicono i dati

Il pareggio con l’Atalanta ha riacceso i malumori nell’ambiente Milan e ha rigenerato i dubbi sulla permanenza di Pioli per il prossimo anno. Persino la sconfitta in Europa League con nel ritorno con il Rennes, nonostante sia stata del tutto indolore ai fini del passaggio del turno, ha rafforzato i dubbi sulle prospettive europee della squadra. Indicativa della situazione di difficoltà è la pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi, concentrata sulle statistiche che condannerebbero (o assolverebbero, a seconda della loro interpretazione) il mister che ha riportato il tricolore in casa rossonera. Ormai un ricordo lontano, però, pesa il presente e vedere i cugini vincere la corsa cittadina per la seconda stella.

Ecco i numeri di questa stagione, con ancora 12 partite di campionato e un X per quanto riguarda quelle europee.

13 – Sono i punti di distacco dall’Inter, che stasera potrebbero allungarsi a +16. Una prospettiva che forse non spiacerebbe neanche troppo, permettendo di mantenere il margine di 7 lunghezze sull’Atalanta quinta in classifica, rafforzando così una qualificazione Champions che non sembra più blindata come qualche tempo fa.

5 – Il ritmo imposto da Inzaghi fa sì che chiunque stia dietro sembri lento. In realtà, non è così. Pioli ha +5 punti rispetto allo scorso anno. Ed è, paradossalmente, assolutamente in linea con il torneo che l’ha premiato campione d’Italia, quando Milan, Inter e Napoli, per un certo periodo, hanno fatto gara a chi faceva peggio.

32 – Sono i gol incassati e non hanno margini di ambiguità: il Diavolo ha una difesa che non funziona. É la dodicesima in Serie A, a fronte di una differenza reti che invee colloca il Milan in quarta posizione, alle spalle di Inter, Atalanta e Juventus.

35 – Sono gli infortuni stagionali, dei quali ben 24 muscolari. Ormai, com’è del tutto evidente, quando si ragiona su un allenatore si estendono le valutazioni all’intero staff dei collaboratori.

Ed è del tutto evidente che qualcosa non abbia funzionato sulla preparazione fisica, condizionando pesantemente la possibilità di fare scelte volute e non costrette dai vari stop degli atleti.