Pioli Milan: il nuovo allenatore intercettato fuori dall’Hotel. Le parole

Pioli Milan: l’allenatore è a Milano ed è in attesa di cominciare la avventura alla guida della squadra rossonera

Basso profilo, quello di Stefano Pioli. Il nuovo allenatore del Milan aspetta l’ufficialità e le firme per mandare un messaggio ai tifosi rossoneri, per ora non molto felici del suo arrivo.

Intercettato fuori dal suo hotel nel capoluogo dai microfoni di Sky Sport, che hanno cercato di strappargli qualche dichiarazione, Pioli ha risposto sorridendo: «Sto bene. Se sono contento? Domani dirò tutto, buona serata».