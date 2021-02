Piquè lancia la bomba: «L’85% degli arbitri tifa Real Madrid»

Gerard Piquè dice la sua sugli arbitri della Liga e della presunta imparzialità poichè tifosi del Real Madrid. Ecco le sue parole

Gerard Piquè parla al canale Youtube “Post United” della situazione degli arbitri nella Liga. Ecco le sue dichiarazioni.

«Un ex arbitro, non ricordo chi fosse, forse Iturralde, ha detto che l’85% degli arbitri è del Real Madrid. Come fanno a non fischiare in favore dei Madrid? È inconscio, ma come faranno a non stare più da una parte rispetto che dall’altra? Alla fine, se sei un tifoso… Rispetto totalmente la loro professionalità, so che cercano di fare il miglior lavoro possibile, ma quando c’è un dubbio».