Pirlo: «Ecco qual è il centrocampista più forte con cui ho giocato»

Andrea Pirlo, intervenuto in diretta insieme ad Ambrosini, ha parlato del centrocampista più forte con cui ha condiviso lo spogliatoio

Nel corso di una diretta Instagram organizzata insieme a Massimo Ambrosini, Andrea Pirlo ha svelato il nome del centrocampista più forte con cui ha condiviso il rettangolo verde. Ecco le parole dell’ex campione di Juventus e Milan.

«Seedorf è il centrocampista più forte con cui abbia mai giocato. C’erano dei giorni in cui non potevi passargliela. Ma quando era in giornata non la perdeva mai».