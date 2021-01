Pirlo: «Abbiamo parlato con Arthur, ecco cosa è cambiato nel suo gioco»

Andrea Pirlo, allenatore della Juve, ha parlato nel post partita del match dell’Allianz Stadium contro il Bologna

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita del match di Serie A tra bianconeri e Bologna.

GARA – «Era importante dare intensità e lo abbiamo fatto bene soprattutto nel primo tempo, dove abbiamo avuto tante occasioni per chiuderla. Se non riesci a far gol restano sempre in bilico. Ci hanno pressati alti ma siamo stati molto bravi».

ARTHUR – «Abbiamo parlato, lui preferisce giocare leggermente più avanzato lasciando compiti difensivi ad un altro centrocampista. Lo fa molto bene, ha grande visione, tiene bene la palla e ci dà i tempi giusti».