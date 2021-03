Pirlo: «C’è stata una reazione di squadra. Morata fondamentale per noi»

Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Lazio: queste le dichiarazioni del tecnico bianconero

ANALISI – «Siamo partiti male per un nostro errore in un retropassaggio. Abbiamo spalancato per il gol della Lazio. C’è stata reazione di squadra: non ci siamo abbattuti, abbiamo alzato il ritmo ed è la cosa più importante».

MORATA – «Non l’abbiamo avuto nell’ultimo periodo, quindi adesso sta cercando la forma migliore. Per noi è fondamentale, ha caratteristiche diverse dagli altri. Speriamo di averlo al 100%».