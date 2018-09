Pirlo è innamorato del Milan: «La squadra migliore finora»

Parole al miele quelle di Andrea Pirlo per il suo Milan. Il nuovo volto della pay tv di Murdoch, dopo l’intervista rilasciata ieri a Tuttosport, ha parlato dei rossoneri e del suo ex compagno Rino Gattuso a Sky Sport. «Ho visto tutte le partite fin qui. Mi piace molto il Milan, è la squadra che mi piace di più e che gioca meglio. Gattuso li fa giocare veramente bene». L’ex regista è estasiato per l’inizio del club, soprattutto dopo l’avvicendamento alla presidenza e la deludente stagione passata. «La squadra è un mix di giovani italiani e stranieri, in prospettiva è la squadra che mi piace di più. Adesso hanno anche sistemato la squadra a livello societario con l’arrivo di Maldini e Leonardo, è una squadra attesa da grandi risultati». Tutti i tifosi rossoneri si augurano che la loro ex bandiera possa avere ragione.