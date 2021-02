Andrea Pirlo commenta il rigore concesso in Napoli Juve per una manata di Chiellini: le parole del tecnico bianconero

In conferenza stampa, Andrea Pirlo ha commentato anche il rigore concesso in Napoli Juve per una manata di Chiellini su Rrahmani. Il tecnico non ci sta.

RIGORE – «Non l’ho visto, ma se si danno rigori come questo ce ne sarebbero da dare tre o quattro a partite secondo quello che mi hanno detto i miei calciatori».