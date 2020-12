Pirlo presenta Juventus-Torino: «Derby partita emozionante da giocare»

Pirlo presenta Juventus Torino: le parole dell’allenatore bianconero alla vigilia del del derby della Mole di Serie A

Vigilia di derby per la Juve di Andrea Pirlo, che domani pomeriggio alle 18 ospita il Torino all’Allianz Stadium nella classica stracittadina. Bianconeri reduci dal pareggio per 1-1 sul campo del Benevento.

Nel giorno di vigilia, Andrea Pirlo ha parlato a Juventus TV per presentare l’incontro.

LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU JUVENEWS24

DERBY – «È importante perché è la stracittadina. Ho avuto la fortuna di farne parte per parecchie volte, di vincere e di segnare. È una partita bella da giocare perché dentro ci sono tante emozioni, speriamo di fare una bella partita».

COME ARRIVA LA JUVE – «Arriva bene, cerchiamo di recuperare forza in queste ultime ore dopo la partita dell’altra sera. Ci prepariamo mentalmente per fare una gara seria».