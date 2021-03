Pirlo sgrida la Juventus: «Se entri in campo senza voglia…»

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di JTV dopo la sconfitta contro il Benevento. Le parole

Ai microfoni di Juventus TV, Andrea Pirlo ha parlato dopo Juventus-Benevento. Le sue dichiarazioni.

ANALISI – «Una brutta gara, una brutta partita, giocata male, non con lo spirito giusto. Avevamo l’opportunità di fare meglio, c’era la possibilità di accorciare la classifica, ma se non metti in campo il cuore e la voglia di raggiungere il risultato in tutti i modi incappi in queste giornate storte».

COSA NON E’ PIACIUTO – «Tutto nell’insieme. Abbiamo creato occasioni ma non tutte quelle che potevamo, e abbiamo sfruttato male certe situazioni. Purtroppo quando non entri in campo con la giusta voglia e la giusta mentalità capendo il momento del campionato diventa tutto più difficile».

COSA FARE ORA – «L’importante adesso è pensare a noi e a migliorare la nostra squadra. Adesso ci saranno tanti giocatori in Nazionale e avremo tempo di parlarne quando torneranno dai loro impegni».