Pisa, Aquilani: «Catanzaro? L’impianto e il modulo di gioco in cui credono gli porta dei risultati»

Alberto Aquilani, allenatore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie B contro il Catanzaro.

PAROLE – «E’ una squadra che ha un modo di giocare molto chiaro – ha spiegato lo stesso Aquilani in conferenza stampa. Si vede e si nota che gioca insieme da due anni, con gli stessi giocatori che giocavano in una categoria inferiore. L’impianto e il modulo di gioco in cui credono gli porta dei risultati, hanno una identità ben precisa, mi piace e gli faccio i complimenti perché oltre a fare punti giocano un calcio propositivo. Con la Cremonese abbiamo fatto una buona partita, si sono visti miglioramenti nel gioco senza palla. Volevamo determinare anche in fase difensiva, forse è mancato un po’ di controllo in più del gioco, ma se abbineremo le due cose saremo un pezzo avanti. Possiamo fare tanto. Il mercato è aperto, ci sono delle situazioni da verificare. Vedremo Ernesto come sta, sicuramente lo aspetteremo, ma faremo le valutazioni migliori per il mercato».