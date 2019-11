Pjanic: «Abbiamo dimostrato di voler tenere lo scudetto qua»

Miralem Pjanic si racconta. Le parole del centrocampista bianconero sul calcio e sulla rivalità per lo scudetto con l’Inter

In un’intervista rilasciata a Tuttosport, Miralem Pjanic racconta la sua Juve e la corsa allo scudetto con l’Inter.

ALIBI – «Quella di incolpare qualcuno è la strada più facile. Poi capita che gli arbitri sbaglino, come sbagliamo noi. Oggi però il Var aiuta molto gli arbitri e anche la gente: in teoria dovrebbe eliminare le polemiche, ma io ormai non le ascolto neanche più. Alla fine le squadre forti vincono senza cercare alibi. Poi gli errori capitano a tutti, a favore o a sfavore».

INTER – «È bello, perché ti fa stare concentrato e non rilassarti. Ma non ci importa più di tanto di loro, noi dobbiamo fare la nostra strada. Se poi restiamo a questa distanza ce la giocheremo qua, senza paura. Abbiamo dimostrato che questa squadra è fatta per vincere e che vogliamo tenere lo scudetto qua».