Pjanic Juve, sondaggi da Inter e Roma ma il bosniaco ha un’idea chiara

Miralem Pjanic sempre in uscita dal Barcellona: il bosniaco, sondato da Roma e Inter, punta però al ritorno alla Juve

La Juventus resta sempre la prima scelta di Miralem Pjanic in uscita dal Barcellona. Il bosniaco non rientra nei piani di Koeman e spinge per la cessione con il ritorno a Torino come riporta Diario Sport.

I bianconeri potrebbero riaccogliere il numero 8 in prestito annuale con diritto di riscatto, ma prima vorrebbe completare la cessione in Premier League (Wolverhampton o Tottenham) di Ramsey. In Serie A anche Inter e Roma avrebbero effettuato dei sondaggi per Pjanic.