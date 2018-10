Pjanic ammette: «Col Genoa ci è mancata cattiveria»

Il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, ha parlato dopo il pareggio con il Genoa. Ecco la sua analisi

Lucida analisi da parte di Miralem Pjanic dopo l’1-1 interno della sua Juventus contro il Genoa. Primo pari stagionale per la Juve, bloccata dai rossoblù in casa. Queste le parole del centrocampista al sito della Juve: «Dopo la sosta è sempre più difficile giocare, perché non ci sia allena poco insieme, ma queste non devono essere scuse. Oggi volevamo vincere e abbiamo avuto molte occasioni, ma ci è mancata un po’ di cattiveria»

La Juventus però vuole voltare pagina. Martedì arriva il Manchester United: «Non abbiamo bisogno di caricarci per le partite, anche oggi siamo entrati concentrati, ma a volte la palla proprio non vuole entrare. Questo pareggio dimostra che il campionato non è chiuso e che non è mai facile vincere. Peccato peer questo pareggio, ma ora iniziamo a pensare alla Champions».