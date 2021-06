Pjanic Juventus, il bosniaco può tornare in prestito: ma attenzione all’Inter

Calciomercato Juventus: Miralem Pjanic può tornare in bianconero in prestito, ma attenzione all’interesse dell’Inter

L’avventura di Allegri alla Juventus potrebbe riportare in bianconero anche un suo fedelissimo: Miralem Pjanic. Quest’anno il centrocampo ha sofferto l’assenza di uno come il bosniaco che dettasse i tempi: ecco allora che, in caso di mancato arrivo di Locatelli, proprio l’ex Juve potrebbe essere la mossa giusta.

Al Barcellona ha trovato poco spazio e Koeman sembra propenso a non confermarlo. Il suo cartellino vale 42 milioni, troppo, però non è escluso che arrivi in prestito. Attenzione anche all’Inter: il bosniaco piace tantissimo a Inzaghi, come rivela Tuttosport.