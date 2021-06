Pjanic Juventus, in Spagna sicuri: sul bosniaco c’è una sola squadra

Calciomercato Juventus: conferme dalla Spagna su Miralem Pjanic, sul bosniaco ci sarebbe una sola squadra

Si parla tanto in questi giorni di un possibile ritorno alla Juventus di Miralem Pjanic, soprattutto dopo l’ufficialità dell’Allegri bis sulla panchina bianconera.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NES 24

Sarebbero continui i contatti tra il tecnico e il centrocampista bosniaco, in uscita dal Barcellona con la conferma di Koeman. Come scrive il portale Todofichajes.com, la Juve sarebbe attualmente l’unica destinazione possibile per Pjanic, con il Barça pronto a cederlo con la formula del prestito ai bianconeri per agevolare la sua uscita.