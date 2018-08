Pjanic, frecciata alla Roma? «Alla Juve ho superato i miei limiti. Puntiamo a vincere tutto»

Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha parlato dopo il gol alla Lazio e dopo il suo rinnovo. Ecco le dichiarazioni

Prima il rinnovo, poi il gol vittoria contro la Lazio: settimana speciale per Miralem Pjanic. Il centrocampista della Juventus ha parlato a Juventus TV a margine dell’allenamento alla Continassa e ha detto la sua sull’avvio della stagione: «Sono contento per l’inizio che abbiamo avuto. Siamo partiti con due vittorie e non era semplice. L’avvio della stagione non è mai facile perché arrivano i nuovi, poi c’è la preparazione. Non siamo ancora brillanti al massimo, ma l’importante è continuare a vincere. Quando la squadra troverà la forma migliore ci divertiremo tanto. Il gol più bello? Mi è piaciuto quello contro il Torino, poi è sempre un derby. Anche quello contro la Lazio è stato un bel gol perché non era semplice calciare la palla in quel modo, era alta, ma sono riuscito a piazzarla dove volevo. Sono felice di aver segnato il primo gol della stagione in casa, e soprattutto di aver vinto contro una squadra che metterà tanti avversari in difficoltà».

Miralem Pjanic ha poi commentato il fresco rinnovo del contratto e ha parlato di Cristiano Ronaldo: «Alla Juve sono cresciuto tanto e sono molto felice. Ho dedicato il gol alla società, ai tifosi e ai compagni perché da quando sono qua sono riuscito a superare i miei limiti, diventando un giocatore migliore rispetto al passato e, cambiando squadra, cercavo proprio questo. Ho voluto dedicare il gol a chi mi ha dato ancora fiducia per continuare in questo grandissimo club. Spero che vinceremo ancora tanti trofei insieme, magari di più importanti rispetto a quelli che abbiamo vinto, perché la Juve punta a vincere tutto. Punizioni? Ora non c’è solo Dybala ma si è aggiunto Cristiano Ronaldo che le calcia molto bene. E’ un calciatore che negli ultimi anni ha dimostrato di essere il migliore al mondo, con lui avremo soltanto benefici».