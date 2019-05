Spezia-Cittadella, primo turno playoff Serie B 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il caos provocato dalla recente penalizzazione, e conseguente retrocessione, del Palermo ha suscitato un certo clamore ma, dopo giorni di attesa, dovuti a ricorsi, poi respinti, e polemiche, inizia ufficialmente la lotteria dei Playoff di Serie B. La prima fase di essi si svolgerà in gara secca, da dentro o fuori: questa sera, allo stadio Alberto Picco di La Spezia, andrà in scena la partita inaugurale tra la sesta in classifica, lo Spezia appunto, e il Cittadella, settimo. Reduce da cinque presenze nelle ultime sei edizioni dei Playoff, la squadra attualmente allenata da Marino tenterà l’ennesimo sforzo per la promozione in Serie A. Di fronte, un Cittadella che avrà meno risultati utili a sua disposizione, dal momento che servirà soltanto una vittoria: una sconfitta o anche soltanto un pareggio al termine dei 90’ o degli eventuali tempi supplementari significherà immediata eliminazione. Ecco le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Spezia-Cittadella: formazioni ufficiali

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Vignali, Capradossi, Terzi, Augello; Mora, Maggiore, Ricci; Okereke, Galabinov, Gyasi. Allenatore: Marino.

CITTADELLA: In attesa di comunicazione

Spezia-Cittadella: probabili formazioni e pre partita

Qui Spezia. Con l’obiettivo di ribaltare il trend storico estremamente negativo nei Playoff, Pasquale Marino, anch’egli esperto navigato di questi turni a eliminazione diretta, proverà a portare in dote la fortuna che lo ha accompagnato nei suoi ultimi confronti con il Cittadella, fatti di 4 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Per farlo, il tecnico cercherà di schierare in campo la formazione migliore possibile, puntando sulle conferme e affidandosi al giovanissimo Okereke, autore fin qui di 10 assist e 10 gol. 4˗3˗3 confermato con Ricci recuperato.

Qui Cittadella. Sorte avversa per Venturato contro lo Spezia, dal momento che il bilancio recita un solo successo, 3 pareggi e 4 sconfitte; così come altrettanto negativa è la striscia dei veneti negli ultimi incontri disputati in Liguria. Per ribaltare questo triste trend, il tecnico, con un solo risultato utile a disposizione, si affiderà al 4˗3˗1˗2, con la stella Moncini nel reparto d’attacco. Unico assente sarà Settembrini.

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Vignali, Ligi, Terzi, Augello; Mora, Bartolomei, Ricci; Okereke, Galabinov, Bidaoui. Alenatore: Marino.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Benedetti; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Moncini; Finotto. Allenatore: Venturato

Spezia-Cittadella: precedenti

Quello che andrà in scena all’Alberto Picco di La Spezia tra i padroni di casa e il Cittadella sarà la 21° occasione di confronto tra le due formazioni, con un bilancio di assoluta parità: 7 vittorie per parte e 6 pareggi. La prima sfida risale alla stagione 2002/2003, quando le due squadre militavano ancora in Serie C1 e, a La Spezia, la sfida si concluse con la vittoria esterna dei veneti ma, in realtà, almeno in anni recenti, la storia del Cittadella al Picco è stata costellata da una tradizione piuttosto negativa: lì, infatti, gli uomini attualmente allenati da Venturato sono reduci da 4 pareggi e una sconfitta. Non vincono, quindi, dal roboante 0˗3 rifilato nella stagione 2012/2013. Spezia, invece, che è reduce da due vittorie di misura nella stagione regolare appena conclusa, entrambe ottenute con un successo di misura.

Spezia-Cittadella Streaming: dove vederla

