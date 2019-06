Epilogo della stagione di Serie B. Ultima sfida tra Venezia e Salernitana decide chi scende in Serie C: i possibili incastri

Domenica 9 giugno si giocherà il match di ritorno tra Venezia e Salernitana. All’andata, all’Arechi di Salerno, i campani si sono imposti per 2-1. Al ritorno è ancora tutto aperto: i lagunari, forti del supporto del Penzo di Venezia, dovranno cercare di vincere con almeno due gol di scarto per passare il turno.

Invece, se il Venezia di Cosmi dovesse chiudere con un solo gol di vantaggio al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà ai supplementari. Alla Salernitana di Leonardo Menichini basterà quindi non perdere per agguantare la permanenza in Serie B.