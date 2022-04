Plusvalenze Serie A, iniziato il processo: le richieste della Procura per Juve e Napoli

Plusvalenze Serie A: la Procura avanza le sue richieste verso Juve e Napoli. Le ultime sul processo iniziato questa mattina

Arrivano le prime richieste della Procura sul caso plusvalenze in Serie A e il cui processo è iniziato questa mattina.



Sono stati chiesti, in particolare, 12 mesi di inibizione per Andrea Agnelli, 16 per Fabio Paratici, 8 per Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene. In più sono stati chiesti 800 mila euro di ammenda alla Juve. Per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sono stati chiesti 11 mesi e 5 giorni.