Pobega Bologna, il primato del centrocampista: è lui l’unico della squadra ad avere segnato in tutte le competizioni. Ecco chi può raggiungerlo

Pobega, il centrocampista del Bologna ha raggiunto un primato molto importante. Ecco i numeri dell’ex giocatore del Milan

Non ha solo firmato il momentaneo vantaggio a Lisbona. Pobega si è meritato la palma del migliore in campo del Bologna con lo Sporting, come ha evidenziato il Corriere dello Sport, premiandolo con il 7,5 in pagella e la seguente motivazione: «Il pizzico di fortuna sul gol se lo va a cercare. Dentro l’area avversaria sa sempre dove andare a piazzarsi. Crea altri due grossi pericoli e dà un importante contributo anche a livello di corsa e pressione».

La rete di ieri permette al centrocampista rossoblu di occupare anche una posizione speciale all’interno della rosa di Vincenzo Italiano. É lui l’unico ad essere andato a segno in tutte le 3 competizioni alle quali la squadra ha partecipato (campionato, Coppa Italia e Champions League). Una situazione che Dallinga e Iling-Junior potranno raggiungere se riusciranno a segnare nella coppa nazionale, mentre Lucumi deve aggiungere anche gol in campionato.