Pogba Barcellona, in Spagna sganciano la bomba: clamorosa suggestione per il francese! La situazione

Pogba Barcellona, in Spagna sganciano la bomba: che clamorosa suggestione per il centrocampista francese! La situazione

Secondo quanto riportato da Elgoldigital, il Barcellona sarebbe tra i club interessati ad ingaggiare Paul Pogba, che dopo la riduzione ufficiale della squalifica da parte del Tas è pronto a mettere le scarpe da gioco e tornare quindi in campo.

Il centrocampista francese , come noto, non rientrerà però nei piani dei bianconeri ed è quindi in uscita dalla Juventus. Solo una suggestione, ad oggi, per i blaugrana, che potrebbero comunque pensare di ingaggiarlo solo a patto che prima rescinda il suo contratto con la Juve stessa, in vigore fino al 2026. Situazione da monitorare.