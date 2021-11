Pogba Juve, firma possibile già a gennaio: ai bianconeri serve la Champions

Calciomercato Juventus: i bianconeri sognano ancora il ritorno di Paul Pogba, ma tante condizioni vanno incastrate. Le ultime sull’affare

In cima alle preferenze di Paul Pogba c’è sempre la Juventus, nonostante i corteggiamenti di Real Madrid e PSG. Per tornare a Torino Paul però dovrebbe ridursi l’attuale stipendio da 14 milioni netti all’anno. Il Decreto Crescita (qualora confermato) potrebbe aiutare ma non risolverebbe tutti i problemi.

La Juve potrebbe proporgli un contratto triennale a patto che la squadra si qualifichi per la prossima Champions League. Il rapporto con Allegri e con i giocatori bianconeri neanche a dirlo è ottimo, è incrinato invece quello con lo United: da gennaio Paul – ora infortunato -può firmare un pre contratto con la sua prossima squadra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

