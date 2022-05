Pogba Juve è una cosa seria: lunedì incontro tra i bianconeri e l’agente. Madama riprova a portare il francese a Torino

La Juventus fa sul serio per Paul Pogba. I bianconeri sarebbero in pressing per provare ad assicurarsi il centrocampista francese in uscita dal Manchester United.

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, nella giornata di lunedì ci sarà un incontro tra la dirigenza della Juventus e l’agente del centrocampista francese per capire se ci potranno essere margini per un ritorno a Torino.