Politano show in allenamento: salta secco Skriniar e sinistro a giro! – VIDEO

Politano incanta in allenamento: il numero dell’ex Sassuolo è di alta scuola che lascia spiazzato Handanovic

I tifosi interisti sperano possa essere di buon auspicio per il girone di ritorno. Matteo Politano, dopo una prima parte di stagione molto positiva seppure avara di gol, vuole stupire e tornare alle medie realizzative a cui ha abituato i tifosi del Sassuolo in passato. E l’esterno nerazzurro sta scaldando i motori già in allenamento. Nella seduta pomeridiana ad Appiano Gentile, infatti, Politano ha messo in mostra tutte le sue qualità segnando un gol di pregevole fattura. Prima ha saltato secco Skriniar (non uno qualunque), poi Borja Valero e in seguito con la palla sempre incollata al magico sinistro ha beffato Handanovic in porta con un mancino a giro. Se questo è il Politano versione 2019, i tifosi dell’Inter possono essere sereni.