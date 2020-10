Pordenone, Diaw: «Parlare di A sarebbe da presuntuosi»

Davide Diaw ha parlato del momento del Pordenone

Il Pordenone, dopo una grande passata stagione, è ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato. A parlare del momento della squadra neroverde, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, è stato l’attaccante Davide Diaw.

«Il calcio non è una scienza esatta, troppo imprevedibile. Questo poi è un campionato molto livellato, c’è tantissimo equilibrio e i pareggi sono diffusi. Ma è anche vero che per gli altri è stato difficile batterci. Per andare in Serie A serve pazienza, parlarne ora sarebbe da presuntuosi. Lo può fare il Monza, giustamente. Noi dobbiamo arrivarci per gradi, come col Cittadella, cerchiamo di vincere e poi a marzo tireremo le somme».