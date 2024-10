Portogallo, Martinez non si nasconde: «Vogliamo vincere il Mondiale, siamo sempre più forti»

Le parole di Roberto Martinez, commissario tecnico del Portogallo, dopo il successo in Nations League contro la Polonia

Roberto Martinez, commissario tecnico del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo per 3-1 in Nations League contro la Polonia.

PAROLE – «Abbiamo lavorato molto negli ultimi giorni. I nuovi concetti tattici sono stati interpretati alla perfezione. Non volevamo prendere gol, ma la prestazione è stata ottima. È importante che i giocatori nuovi si integrino velocemente. Renato Veiga è cresciuto molto nelle ultime uscite. Sono contento della prestazione di Trincao. Tutti i giovani hanno dimostrato di essere già parte del gruppo. Siamo ancora più forti rispetto all’Europeo. Il nostro obiettivo è vincere il Mondiale 2026».