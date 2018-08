Praet-Samp, problemi per il rinnovo: Inter e Juve alla finestra

Problemi tra Sampdoria e Dennis Praet per il rinnovo del contratto. Juventus e Inter restano alla finestra per il belga

Dennis Praet è stato nel mirino di Juventus e Inter ma alla fine è rimasto alla Sampdoria. In estate si è parlato di un accordo tra i bianconeri e il centrocampista belga classe ’94 ma la Vecchia Signora ha fatto altre scelte, puntando tutto su Emre Can a parametro zero e lasciando andare poi Claudio Marchisio e Stefano Sturaro in vista di un probabile 4-2-3-1. Dennis era finito nel mirino dell’Inter ma i nerazzurri, che hanno ingaggiato Nainggolan, hanno preferito puntare su Modric ma alla fine non hanno trovato il giusto accordo con il Real Madrid e l’affare è sfumato.

Dennis è rimasto in attesa di notizie e alla fine è rimasto alla Sampdoria. Il centrocampista della Sampdoria ha una clausola di rescissione da 25 milioni di euro e uno stipendio da 1,5 milioni. Il calciatore vorrebbe il rinnovo del contratto ma il suo stipendio il massimo consentito dal tetto salariale del club blucerchiato e questo aspetto sta complicando le trattative con il presidente Ferrero che non sembra intenzionato a concedere delle eccezioni. La Juventus e l’Inter rimangono alla finestra pronti ad approfittare di una eventuale rottura tra il belga e la Sampdoria.