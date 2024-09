Prandelli DIFENDE Allegri: «La Juve ha cambiato TUTTO, non era COLPA sua»

Le parole di Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, sulle mosse di calciomercato della Juventus. Tutti i dettagli

Cesare Prandelli ha parlato a Il Giornale della nuova Juventus dopo il calciomercato.

NUOVA JUVE – «Da 30 anni forse non vedevo una grande cambiare così tanto. Se l’hanno fatto era per obiettivi irraggiungibili, quindi non era colpa di Allegri».

NAZIONALE – «Quando non sei competitivo ci sono sempre rimpianti, in queste ultime due gare ho visto la personalità per reggere la pressione. Ma Federazione e Lega devono mettere sul piatto la gestione del problema calcio, devono essere due genitori, evitando di litigare. Serve un indirizzo tecnico per i settori giovanili. Si è sposato negli anni più un sistema di gioco che la valorizzazione dei talenti. La tattica nei vivai ha rovinato l’improvvisazione».

PAROLE COMMISSO – «Lo dice da quando è arrivato in Italia, ci vuole la forza per rivedere certe cose. Non ho paura del futuro, temo solo di perdere i nostri valori».