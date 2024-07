Cesare Prandelli: «Nazionale, ci sono TROPPE DOMANDE senza risposta. Com’è possibile non REAGIRE? Si sono visti giocatori catatonici. Adesso SPALLETTI deve fare QUESTO»

Le parole dell’ex CT della Nazionale Cesare Prandelli ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla disfatta dell’Italia di Spalletti

Cesare Prandelli è stato il Commissario Tecnico della Nazionale a Euro 2012, dove ha raggiunto la finale, perdendola contro la Spagna. Su La Gazzetta dello Sport si fa una serie di domande su quanto visto a Berlino.

«La batosta non è un problema in sé. Sono sicuro che sarà metabolizzata presto e gli azzurri si presenteranno carichi alla sfida con la Francia a settembre. Non avranno paura. Servirà però un altro tipo di reazione. Il ringiovanimento, come ha detto Spalletti, è necessario. Ma non tanto nell’età, visto che l’Italia è giovane. Dovremo essere più giovani nello spirito di squadra. Nella testa. Troppe domande sono senza risposta. Com’è possibile che tu abbia un ct come Spalletti, un capo delegazione come Buffon, e non reagisca? Cosa è successo a Berlino? I giocatori sembravano catatonici. Come fai a dare un giudizio su una prestazione così? Vista la Georgia?»