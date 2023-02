Precedenti Bologna-Inter: i numeri del match del Dall’Ara – VIDEO

Nel prossimo match del campionato di Serie A il Bologna affronterà l’Inter allo stadio Dall’Ara. Ecco i precedenti della sfida

Il Bologna è reduce dai 3 punti guadagnati a Marassi con la Sampdoria con una prova autorevole. Particolarmente in forma è Orsolini, l’ultimo match-winner: Thiago Motta sostiene che neanche lui sa quanto sia forte.

Con il 3-1 sull’Udinese l’Inter ha un margine di 5 punti di vantaggio sulla quinta in classifica

Nell’ultimo incontro è tornato al gol Lukaku, sebbene su rigore. Migliore in campo è stato invece Mkhitaryan.

