Prima giornata in programma l’11 agosto 2018 e gran finale il 19 maggio 2019, senza dimenticare il tradizionale “Boxing Day”. Le squadre inglesi lanciano l’assalto al Manchester City per la conquista della Premier, e non solo: FA Cup ed EFL per un “triplete” tutto british

Da qualche anno in Europa parlare di “calcio d’agosto” ha tutto un altro valore: anche la Premier League prenderà avvio in piena estate, addirittura prima di ferragosto, precisamente sabato 11. Una partenza “anticipata” che farà felici i tifosi d’Oltremanica e non solo, con gli stadi inglesi di nuovo pieni sotto il sole della bella stagione. Dura poco dunque la tranquillità nel regno dei freschi campioni d’Inghilterra del Manchester City, dopo appena tre mesi nuovamente messi sotto assedio da parte degli agguerriti avversari di sempre, tra i quali i cugini dello United guidati dallo “Special One” Mourinho, Tottenham, Chelsea, Liverpool e l’Arsenal del nuovo tecnico Unay Emery, che incrocerà proprio i Citizens di Guardiola già alla prima giornata.

Ritorno non proibitivo in massima serie per le tre neopromosse stagionali, con Cardiff, Wolverhampton e Fulham impegnate rispettivamente contro Bournemouth, Everton e Crystal Palace.

Immancabile uno dei marchi di fabbrica della Premier League, il “Boxing Day” del 26 dicembre, da quest’anno esportato anche nella nostra Serie A. Ultima giornata datata 12 maggio 2019.

Gli inventori del “football” non si fanno mancare una buona dose di calcio anche al di fuori del massimo torneo: un ottimo antipasto della stagione è il Community Shield, in programma il 5 agosto e che vedrà contrapposte Chelsea, detentore della FA Cup, e i vincitori della Premier del City; e ancora, la Football League Cup, la cui finale è prevista il 24 febbraio 2019, e la FA Cup, che si concluderà pochi giorni dopo la fine del campionato.

Con la nuova stagione non si riapre solo la caccia ai 100 punti del Manchester City. L’altra sfida è rappresentata dai 32 gol di Mohamed Salah; ma chi ci sarà ad insediare il ruolo del “Faraone”? Kane, Agüero, Aubameyang e Firmino sembrano sicuri della loro permanenza in terra inglese. Nuovi nomi, però, potrebbero arrivare dal mercato estivo, che si concluderà quest’anno prima dell’inizio del campionato, giovedì 9 agosto.