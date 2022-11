Premier League, due calciatori pronti a fare coming out: sono fidanzati

Si avvicina una svolta in Premier League: due calciatori di un club non reso noto sarebbero pronti a rivelare la loro omosessualità

Il primo coming out di un calciatore di Premier League si avvicina. A riportarlo è il Sun, che spiega come in un club della principale serie inglese due calciatori sono fidanzati e lo hanno svelato a compagni di squadra e società. Secondo il tabloid, lo spogliatoio non è stato per nulla infastidito dall’annuncio dei due giocatori.

Secondo il Sun, infatti, i due giocatori sarebbero disposti ad uscire allo scoperto ma non a stagione in corso dato che non vogliono attirare ulteriori attenzioni durante il campionato. Tuttavia, il tabloid rivela che attualmente è in produzione una trasmissione su Channel 4 in cui a breve potrebbe essere ospite un calciatore determinato a fare coming out.