United in fondo alla classifica, il Daily Express lancia l’SOS

Clamorosamente il Manchester United occupa l’ultima posizione della Premier League, avendo incassato 4 gol contro il Brentford

Non è affatto un buon momento per il Manchester United, che deve fare i conti non solo con l’ultima posizione in classifica, ma anche con Cristiano Ronaldo che scalpita per andar via.

I Red Devils hanno infatti perso 4-0 contro il Brentford.

Come riporta l’edizione odierna del Daily Express, è allarme rosso: Save Our Season, scrive il quotidiano, invitando la squadra a fare nuovi acquisti per tornare sui binari della vittoria.

Intanto Cristiano Ronaldo, dopo le lamentele con De Gea per la papera del primo gol subìto contro il Brentford, poi non va neanche a salutare i tifosi.