Riprendono gli allenamenti in Premier League dopo il via libera arrivato durante l’assemblea di ieri – VIDEO

Dopo il via libera di ieri, alcuni giocatori dei club di Premier League sono tornati ad allenarsi. Le 20 società del massimo campionato inglese hanno concordato un protocollo che prevede allenamenti in piccoli gruppi, rispettando le norme di distanziamento sociale. Tanta corsa e esercizi atletici, il calcio inglese si rimette in moto.