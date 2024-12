Premier League, i risultati della 15ª giornata: male le due di Manchester, pari del City, ko lo United

Premier League, i risultati della 15ª giornata: male le due di Manchester, pareggio del City con il Crystal Palace, ko lo United a Nottingham

15ª giornata di Premier League che non sorride alle due squadre di Manchester: il City pareggia in casa del Crystal Palace, rimanendo in 10 a fine gara per il rosso a Rico Lewis. Per quanto riguarda i Red Devils perdono contro il sorprendete Nottingham Forest. Nelle altre partite da segnalare il ko del Newcastle contro il Brentford e la vittoria dell’Aston Villa contro il Southampton. Il derby di Liverpool invece non si è giocato causa allerta maltempo.

Everton-Liverpool rinviata

Brentford-Newcastle 4-2 (8′ Mbeumo, 11′ Isak [N], 28′ Wissa, 32′ Barnes [N], 56′ Collins, 90′ Schade)

Aston Villa-Southampton 1-0 (24′ Duran)

Crystal Palace-Manchester City 2-2 (4′ Munoz [CP], 30′ Haaland, 56′ Lacroix [CP], 68′ Lewis)

Manchester United-Nottingham Forest 2-3 (2′ Milinkovic, 18′ Hojlund [MU], 47′ Gibbs-White, 54′ Wood, 61′ Fernandes)