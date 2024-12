Premier League, i risultati della 17ª giornata: 9 gol tra Liverpool e Tottenham, ancora un ko per lo United, solo pari del Chelsea

Premier League, i risultati della 17ª giornata: 9 gol tra Liverpool e Tottenham (6-3- per i Reds), ancora un ko per lo United, solo pari del Chelsea

Due 0-0 e tre vittorie fuori casa con tanti gol nella domenica della 17ª giornata di Premier League. Il Chelsea contro l’Everton non va oltre il pari a reti bianche, così come Fulham e il Southampton di Juric. Vincono in trasferta invece il Wolverhampton contro il Leicester per 3-0. Stesso risultato per il Borunemouth che sbanca Old Trafford (con il primo gol dell’ex Juve Huijsen) e fa crollare lo United in tredicesima posizione. Nell’ultima partita poi il Liverpool vince per 6-3 in casa del Tottenham

Everton-Chelsea 0-0

Manchester United-Bournemouth 0-3 (29′ Huijsen, 61′ Kluiver rig., 63′ Semenyo)

Fulham-Southampton 0-0

Leicester-Wolverhmapton 0-3 (19′ Guedes, 36′ Gomes, 44′ Cunha)

Tottenham-Liverpoool 3-6 (25′ Diazi, 36′ Mac Allister, 41′ Maddison [T], 45’+1′ Szoboszlai. 54′, 61′ Salah, 72′ Kulusevski [T], 83′ Solanke [T], 85′ Diaz)