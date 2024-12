Premier League, i risultati della 19ª giornata: torna a vincere il City, il Liverpool vola in classifica, e alle sue spalle spunta il Nottingham Forest

Il Manchester City torna a vincere: cinque partite dopo l’ultimo successo in Premier League la squadra di Guardiola ritrova i tre punti in casa del Leicester con un 2-0, un gol per tempo e che rivede anche il ritorno al gol di Haaland. Intanto in zona Champions continua la favola del Nottingham Forest, che batte anche l’Everton a Liverpool e si trova al secondo posto in classifica, in attesa del Chelsea e il Livepool in campo domani. In vetta continua senza ostacoli il cammino del Liverpool, con un nettissimo 5-0 in casa del West Ham.

Leicester City-Manchester City 0-2 (21′ De Oliveira, 74′ Haaland)

Everton-Nottingham Forest 0-2 (15′ Wood, 61′ Gibbs-White)

Crystal Palace-Southampton 2-1 (14′ Dibling [S], 31′ Chalobah, 52′ Eze)

Tottenham-Wolverhampton 2-2 (7′ Hwang [W], 12′ Bentancur, 45’+3′ Johnson, 87′ Strand-Larsen [W])

Fulham-Bournemouth 2-2 (40′ Jimenez, 51′ Evanilson [B], 72′ Wilson, 89′ Ouattara [B])

West Ham-Liverpool 0-5 (30′ Diaz, 40′ Gakpo, 44′ Salah, 54′ Alexander-Arnold, 84′ Jota)