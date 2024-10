Barton shock: «Il calcio è diventato uno sport per gay! Lo dimostra questo episodio in Premier League»

L’ex calciatore inglese Joey Barton senza filtri: «Il calcio è diventato uno sport per gay. Dovrebbe essere solo per uomini»

Joey Barton torna a far parlare di sé sui social. L’ex calciatore inglese, pieno di rabbia, ha pubblicato su X un post sull’espulsione di William Saliba durante la sfida tra Arsenal e Bournemouth di Premier League: nel mezzo tanta rabbia e omofobia.

LE PAROLE – «Il calcio è un gioco per omosessuali. Lo dimostra la decisione nella partita Bournemouth-Arsenal. Non è mai espulsone. I gay hanno preso il controllo del calcio. Dovrebbe essere un gioco per uomini. Il calcio è gay».