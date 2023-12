Premier League, United di nuovo ko, ok City e Aston Villa

Premier League, il Manchester United di nuovo sconfitto, mentre il City accorcia in classifica sul gruppo di testa

Turno di capodanno in Premier League, che si è giocato in parte oggi pomeriggio e il resto tra domani e i primi giorni di gennaio. Oggi in campo le due big di Manchester, con il City vittorioso con lo Sheffield per 2-0, mentre lo United perde contro il Nottingham Forest. Vittoria importante anche per l’Aston Villa, che vince nel finale e si porta momentaneamente al secondo posto.

Luton-Chelsea 2-3 (12′ Cole Palmer, 37′ Madueke, 70′ Cole Palmer, 80′ Barkley, 87′ Adebayo)

Crystal Palace-Brentford 3-1 (2′ Lewi-Potter, 14′ Olise, 39′ Eze, 58′ Olise)

Manchester City-Sheffield United 2-0 (14′ Rodri, 61′ Alvarez)

Aston Villa-Burnely 3-2 (28′ Bailey, 30′ Amdouni, 42′ Diaby, 71′ Foster, 89′ Douglas Luiz rig.)

Wolverhampton-Everton 3-0 (25′ Kilman, 53′ Cunha, 61′ Dawson)

Nottingham Forest-Manchester United 2-1 (64′ Dominguez, 78′ Rashford, 82′ Gibbs-White)

Fulham-Arsenal domenica 31.01 ore 15.00

Tottenham-Bournemouth domenica 31.05 ore 15.00

Liverpool-Newcastle lunedì 01.01 ore 21.00

West Ham-Brighton martedì 02.01 ore 20.30